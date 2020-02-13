Число жертв коронавируса резко подскочило

Резкое увеличение числа новых заболевших коронавирусом COVID-2019 и скончавшихся от осложнений, вызванных им, зафиксировано в китайской провинции Хубэй. Это связано с новым методом диагностики, сообщил местный комитет здравоохранения.

За сутки было зарегистрировано около 15 тысяч новых случаев заражения, скончались 242 человека, приводит «Интерфакс» данные комитета здравоохранения провинции Хубэй. Для сравнения: во вторник число вновь заразившихся составило 1,6 тысячи человек, умерли 94.

По данным ведомства, такой резкий рост объясняется новым методом диагностики. Он позволяет пациентам «получать лечение на ранней стадии», что повышает эффектность принимаемых мер.

Сейчас коронавирус диагностирован у более 60 тысяч человек. Общее число случаев летального исхода — более 1,3 тысячи человек. Более 6 тысяч выздоровели.