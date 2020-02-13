Экс-директора НИИТО отпустили по УДО

Первомайский районный суд удовлетворил прошение бывшего директора НИИТО Михаила Садового об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

«Прошение (Садового) об УДО удовлетворили. Он может его обжаловать в течение десяти дней», — сказала собеседница. Если решение не будет обжаловано, экс-директор НИИТО сможет выйти на свободу.

В июне 2019 года Центральный районный суд в Новосибирске признал Садового виновным в растрате после начисления сотрудникам премий — от 640 тысяч до 4 миллионов рублей. Часть от этих сумм наличкой через посредника передавали директору НИИТО.

В августе суд смягчил Садовому приговор, изменив срок отбывания в колонии с трех до двух с половиной лет, так как осужденный возместил нанесенный ущерб. Из назначенных ему 2,5 лет заключения он отбыл два года, в том числе часть в СИЗО еще до оглашения приговора.