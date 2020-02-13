Сутенёр описал избиение антенной проституток в Иркутске. ВИДЕО

Правоохранительные органы задержали четырех участников банды, организовавших проституцию в Иркутске, сутенеры периодически били девушек, в том числе несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

В 2015 году житель Иркутска создал преступное сообщество, куда привлек знакомых, друзей и родственников, большинство были ранее судимы. За несколько лет они создали сеть фирм по оказанию интимных услуг, с вовлечением девушек. По данным СУ СК РФ по Иркутской области, в структуре работали пять несовершеннолетних проституток.

В социальных сетях злоумышленники предлагали девушкам высокооплачиваемую работу. Анкеты девушек размещались в интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от деятельности организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.

«Оказывал физическую силу. Девушка напилась или в наркотическом опьянения. Привести в чувства ее. Где-то ударишь, где-то так поговоришь, она отлежится. Один раз ударил девушку железной антенной», — сказал один из задержанных.

Возбуждено уголовное дело в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а также частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетних). Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Главарь объявлен в розыск. Задержаны помимо ранее установленных фигурантов, женщина и двое мужчин. Иркутянка исполняла роль организатора одной из групп интимной направленности, а ее подельники — оказывали силовую поддержку в другой группе. Также задержан ранее объявленный в федеральный розыск вероятный помощник лидера преступного сообщества, долгое время находившийся в федеральном розыске.