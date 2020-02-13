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Начальника полиции в Кузбассе заподозрили в избиении задержанного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Начальник отдела полиции в Кемеровской области подозревается в избиении задержанного, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 9 февраля в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство привезли ранее судимого 39-летнего жителя. 43-летний начальник отдела МВД России по Таштагольскому району зашел в камеру и избил мужчину.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части третьей статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности МВД. Полицейский будет уволен «по отрицательным мотивам», заявила пресс-служба областной полиции.

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