Сибиряки в три раза чаще жаловались на хищения денег с карт

Количество жалоб сибиряков на хищения денег с их банковских карт выросло за два года в три раза, чаще всего в банк России обращались новосибирцы, омичи и красноярцы, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В Банк России от сибиряков в 2019 году поступила 291 жалоба на хищения денег с их банковских счетов. Количество жалоб выросло в три раза по сравнению с позапрошлого годом. Большинство обращений было связано с хищением денег с карт.

«К сожалению, практика показывает, что чаще всего граждане сами говорят злоумышленникам ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код. А значит, нарушают условия договора. Реальные сотрудники банка никогда не будут запрашивать такие данные. Необходимо сохранять бдительность, ведь мошенники всегда пытаются вызвать у жертвы чувство страха, заставить нервничать, действовать здесь и сейчас», — сказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В случае хищения денег с карты об этом необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные.

«Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек, но больше подвержены обману пожилые люди. В силу слабой осведомленности, недостаточности технических и юридических знаний, ограниченности жизненного пространства, они становятся легкой добычей для злоумышленников. Кроме того, зачастую мошенники совершают звонки в утреннее или ночное время, когда гражданин не в состоянии адекватно оценить происходящее», — сообщил представитель ГУ МВД России по Новосибирской области.