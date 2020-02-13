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Сибиряки в три раза чаще жаловались на хищения денег с карт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество жалоб сибиряков на хищения денег с их банковских карт выросло за два года в три раза, чаще всего в банк России обращались новосибирцы, омичи и красноярцы, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В Банк России от сибиряков в 2019 году поступила 291 жалоба на хищения денег с их банковских счетов. Количество жалоб выросло в три раза по сравнению с позапрошлого годом. Большинство обращений было связано с хищением денег с карт.

«К сожалению, практика показывает, что чаще всего граждане сами говорят злоумышленникам ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код. А значит, нарушают условия договора. Реальные сотрудники банка никогда не будут запрашивать такие данные. Необходимо сохранять бдительность, ведь мошенники всегда пытаются вызвать у жертвы чувство страха, заставить нервничать, действовать здесь и сейчас», — сказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В случае хищения денег с карты об этом необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные.

«Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек, но больше подвержены обману пожилые люди. В силу слабой осведомленности, недостаточности технических и юридических знаний, ограниченности жизненного пространства, они становятся легкой добычей для злоумышленников. Кроме того, зачастую мошенники совершают звонки в утреннее или ночное время, когда гражданин не в состоянии адекватно оценить происходящее», — сообщил представитель ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Топ комментариев

Gunja

Госдума давно напоминает шоу уродцев. Но власть это устраивает, главное что бы принимали "правильные"...

brr7

И я хочу того же... Напишите, что употребляете, смотрите, читаете?

Bobobu

Путин их сам внес и сам их оценит.

pilot995

Какое доверие к человеку, который предал россиян.

DYNAMO7294

Да мне аж 15 лет исполнилось, а сейчас уже 35! А путин все у власти.