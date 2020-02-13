Авиапожарные в Сибири начали подготовку к новому сезону

Лесные пожарные на базе аэропорта Шушенское Красноярского края участвуют в сборах для подготовки к новому сезону разгула стихии. В прошлом году пожары в лесах региона приобрели ужасающий масштаб.

В 2019 году в Красноярском крае горело около 3 миллионов гектаров леса. Дымом от огня заволокло несколько регионов Сибири. По предварительным прогнозным данным Рослезхоза, сезон 2020 года легким не будет.

«Чтобы стихия не застала врасплох, на федеральном уровне делается все возможное: еще в декабре 2019 года всем регионам были доведены субвенции на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" выделены средства на модернизацию парка лесопожарной техники, совершенствуется лесное законодательство», — сказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Фото: © пресс-служба Рослесхоза

По его словам, также достигнута договоренность о привлечении авиационной группировки МЧС России к доставке пожарных-десантников к местам возгораний в лесах. Но многое зависит и от мастерства авиапожарных, навыки которых оттачиваются на подобных учениях.

В сборах участвуют сотрудники подразделений федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», расположенных в республиках Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Забайкальском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Омской областях.

Во время учений пожарные освоили управление комплексом беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов. Совершили спуск с вертолета Ми-8 на высоте 20, 30 и 40 метров с помощью специального устройства, прыжки с парашютом с самолета Ан-2. Летчики-наблюдатели для отработки навыков обнаружения лесных пожаров проводили тренировочные полеты на вертолете Robinson R-44.