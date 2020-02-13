Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев

Конфликт произошел между военнослужащими США и местным населением, в результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским лицам.

Подросток погиб в сирийской провинции Хасеке в результате столкновения американских солдат с местным населением. Обострение конфликта удалось предотвратить российским военным, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

По его словам, между военнослужащими США и местным населением «произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам». Как отметил Боренков, "один местный житель получил ранения. Еще один — 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад — погиб».

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«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — приводит ТАСС слова Боренкова.

Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке в среду.

Российские военнослужащие помогли «обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке», отметил руководитель Центра по примирению враждующих сторон.