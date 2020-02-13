Кремль открестился от планов создать с Белоруссией сверхдержаву

Президент России Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить страны в «сверхдержаву», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о достоверности публикации агентства Bloomberg, ранее в среду сообщившего, что Путин якобы делал такое предложение Лукашенко. «Президенты говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — добавил представитель Кремля.

Лукашенко уже называл «досужими разговорами» слухи о планах объединения двух стран в одно государство. Он неоднократно подчеркивал, что «нет даже такой идеи и мысли». Путин также отмечал, что планов и целей объединить два государства нет, как и оснований для этого.

Агентство Bloomberg в марте 2019 года уже сообщало о якобы возможном объединении РФ с Белоруссией, что позволило бы Путину, по мнению журналистов агентства, остаться у власти после 2024 года. Тогда Песков также заявил, что это «такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».