Шумящих днем россиян предложили штрафовать

Штрафы за нарушение тишины в дневное время предложили ввести в Кодекс об административных правонарушениях, соответствующий документ разработан комитетом Совфеда.

В ближайшее время предложения направят Министерство юстиции. Если предложение одобрят, в административном кодексе появится статья о нарушении тишины и покоя граждан в дневные часы, пишут «Известия».

В случае принятия поправки будет запрещено делать ремонт с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни. Норма будет касаться только тех объектов, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.

Физическим лицам, нарушившим закон, может грозить предупреждение или административный штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Юридические лица могут пострадать серьезнее, для них сумма штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей.