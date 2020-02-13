НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Шумящих днем россиян предложили штрафовать

Источник:
Sibnet.ru
588 7
Фото: © Sibnet.ru

Штрафы за нарушение тишины в дневное время предложили ввести в Кодекс об административных правонарушениях, соответствующий документ разработан комитетом Совфеда.

В ближайшее время предложения направят Министерство юстиции. Если предложение одобрят, в административном кодексе появится статья о нарушении тишины и покоя граждан в дневные часы, пишут «Известия».

В случае принятия поправки будет запрещено делать ремонт с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни. Норма будет касаться только тех объектов, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.

Физическим лицам, нарушившим закон, может грозить предупреждение или административный штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Юридические лица могут пострадать серьезнее, для них сумма штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей.

Еще по теме
Поправки по обновлению маткапитала внесли в Госдуму
Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак
Ограничения для владельцев «шипов» отвергли
Почему цифровые технологии никогда не заменят нотариуса
смотреть все
Жизнь #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль открестился от планов создать с Белоруссией сверхдержаву
•
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
•
Шумящих днем россиян предложили штрафовать
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Запах земли: как определить венец безбрачия
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Храм с 10-метровым Буддой построят в Туве
Сибирь 13.02.2020 10:56
Пенсионерка из Томска добилась покровительства главы СК России
Сибирь 13.02.2020 10:26
Сибиряки в три раза чаще жаловались на хищения денег с карт
Сибирь 13.02.2020 10:19
Авиапожарные в Сибири начали подготовку к новому сезону
Сибирь 13.02.2020 10:03
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
30027
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
15205
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
7132
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5216
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль открестился от планов создать с Белоруссией сверхдержаву
•
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
•
Шумящих днем россиян предложили штрафовать
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
Как это работает
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Запах земли: как определить венец безбрачия
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
92
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
60
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
51
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
32
Телеведущую насмешили российские льготы
29