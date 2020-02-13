Путин оценит поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой, которая готовит предложения о внесении поправок в Конституцию.

Глава государства обсудит с парламентариями возможные изменений главного закона страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие планируется провести в четверг.

Предполагается, что рабочая группа должна отчитаться перед главой государства о проделанной работе. В нее входит 75 человек. Известно, что они получили огромное количество предложений по поправкам в Конституцию, из этого списка нужно выбрать самые необходимые.

Ранее Совет Госдумы перенес срок представления поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции ко второму чтению с 6 февраля на 14 февраля. Таким образом, в пятницу пакет поправок должны внести в парламент.