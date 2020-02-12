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Шерстяной волчара из популярного мема сменил пол

Источник:
Sibnet.ru
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Журнал National Geographic обнародовал подробности фотографии идущей по снегу стаи волков, которая несколько лет назад превратилась в популярный мем про «шерстяного волчару с мощными лапищами».

Оказалось, что на снимке, сделанном в национальном парке Денали на Аляске в 2016 году, тропу для своих волчат прокладывает самка. Об этом сообщил автор фотографии Аарон Хьюи на официальной странице журнала в Instagram.

Фотограф рассказал, что наблюдал за стаей три дня и застал момент, когда волчица вела потомство по заснеженному полю к новым территориям для охоты, которая оказалась удачной — им удалось поймать лося. В объектив животные попали уже после трапезы.

Оригинал превратился в мем после того, как в снимке каждому волку дописали фразы, которые произносят хищники. Вожак при этом прокладывал путь со словами: «Я шерстяной волчара, как я хорош, как мощны мои лапищи!». Мем символизировал энтузиаста в пассивном коллективе.

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