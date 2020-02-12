НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Дайверы показали ледовые скульптуры на Телецком озере

Источник:
Sibnet.ru
236 1

Сотрудники Алтайского заповедника, дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко показали загадочное Телецкое озеро в январе с ледовыми скульптурами и обитателями глубины.

«Весь январь на озере почти без перерыва властвовали ветра, в основном, конечно, ветер с юга. Дуя почти перпендикулярно к берегу, "верховка" обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры», — рассказали авторы снимков.

Под водой в это время было очень шумно, как в работающей стиральной машине, а ил и песок, поднимаемые с линии прибоя, не позволяли увидеть что-то дальше двух-трех метров.

«Колебания воды ощущались вплоть до 6-7 метровой отметки (хорошо видно на фото затонувшего пирса), она же была и границей плохой видимости, ниже прозрачность воды становилась все лучше и лучше», — поделились они.

На глубине дайверов встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели. На глубине они заметили несколько крупных налимов, большую щуку и большое количество гидр, покрывающих скалы на 45 метрах, как ковром.

«О том, что, по литературным данным, большинство из них должно было погибнуть осенью, да и вообще жить преимущественно на мелководье, эти кишечнополостные судя по всему не знают», — добавили исследователи.

Еще по теме
Пропавшая самка ирбиса на Алтае вернулась с пополнением
Оттепель продержится до середины недели в Восточной Сибири
Глава Бурятии поддержал идею о добыче нерпы на Байкале
Воздух в Восточной Сибири прогреется в понедельник до +7 градусов
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Подробности
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
Как это работает
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дайверы показали ледовые скульптуры на Телецком озере
Сибирь 12.02.2020 20:25
Пропавшая самка ирбиса на Алтае вернулась с пополнением
Сибирь 12.02.2020 19:36
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
Сибирь 12.02.2020 16:23
Женщина умерла в отделении Сбербанка в Новосибирске
Сибирь 12.02.2020 16:17
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
29736
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
14129
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
6834
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5066
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Как это работает
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
167
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
91
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
63
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
60
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
50