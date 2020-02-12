Дайверы показали ледовые скульптуры на Телецком озере

Сотрудники Алтайского заповедника, дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко показали загадочное Телецкое озеро в январе с ледовыми скульптурами и обитателями глубины.

«Весь январь на озере почти без перерыва властвовали ветра, в основном, конечно, ветер с юга. Дуя почти перпендикулярно к берегу, "верховка" обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры», — рассказали авторы снимков.

Под водой в это время было очень шумно, как в работающей стиральной машине, а ил и песок, поднимаемые с линии прибоя, не позволяли увидеть что-то дальше двух-трех метров.

«Колебания воды ощущались вплоть до 6-7 метровой отметки (хорошо видно на фото затонувшего пирса), она же была и границей плохой видимости, ниже прозрачность воды становилась все лучше и лучше», — поделились они.

На глубине дайверов встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели. На глубине они заметили несколько крупных налимов, большую щуку и большое количество гидр, покрывающих скалы на 45 метрах, как ковром.

«О том, что, по литературным данным, большинство из них должно было погибнуть осенью, да и вообще жить преимущественно на мелководье, эти кишечнополостные судя по всему не знают», — добавили исследователи.