Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»

Президент России Владимир Путин пытался убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран.

План российского лидера в итоге провалился, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле. По данным агентства, российский президент обсуждал этот вопрос с белорусским лидером за месяц до своего послания Федеральному собранию 15 января.

Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового Союзного государства, полагают западные эксперты. Однако Лукашенко выступил категорически против плана, при этом он остался сторонником интеграции.

Вопрос о том, смог бы Путин гипотетически возглавить Союзное государство после 2024 года, завали российскому президенту во время большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года. Тогда глава государства на него не ответил.

Россия и Белоруссия уже несколько лет обсуждают дальнейшую интеграцию, которая предусматривает создание Союзного государства с единой валютой и появление наднациональных институтов.