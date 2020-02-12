НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»

Источник:
Sibnet.ru
388 7
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин пытался убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран.

План российского лидера в итоге провалился, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле. По данным агентства, российский президент обсуждал этот вопрос с белорусским лидером за месяц до своего послания Федеральному собранию 15 января.

Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового Союзного государства, полагают западные эксперты. Однако Лукашенко выступил категорически против плана, при этом он остался сторонником интеграции.

Вопрос о том, смог бы Путин гипотетически возглавить Союзное государство после 2024 года, завали российскому президенту во время большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года. Тогда глава государства на него не ответил.

Россия и Белоруссия уже несколько лет обсуждают дальнейшую интеграцию, которая предусматривает создание Союзного государства с единой валютой и появление наднациональных институтов.

Еще по теме
Медсестра из Германии указала на главный недостаток российских врачей
США потребовали от России вернуть Крым
ПАСЕ подтвердила полномочия России
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
смотреть все
Политика #Говорят о России #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Подробности
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
Как это работает
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дайверы показали ледовые скульптуры на Телецком озере
Сибирь 12.02.2020 20:25
Пропавшая самка ирбиса на Алтае вернулась с пополнением
Сибирь 12.02.2020 19:36
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
Сибирь 12.02.2020 16:23
Женщина умерла в отделении Сбербанка в Новосибирске
Сибирь 12.02.2020 16:17
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
29736
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
14129
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
6834
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5066
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Подробности
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Если учесть что и два года назад рейтинги ВП плавали на минимуме, то говорить о каком либо доверии сегодня...

Иркут 69

Две неточности. Во первых, Анна Ш ни дня не провела в МЛС. Во время следствия она находилась под домашним...

DYNAMO7294

У меня к нему изначально это 1999-2000гг доверия не было! 35% это ооочень завышено от силы 10-15% ватанов!...

brr7

И я хочу того же... Напишите, что употребляете, смотрите, читаете?

Gunja

Госдума давно напоминает шоу уродцев. Но власть это устраивает, главное что бы принимали "правильные"...