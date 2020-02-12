Microsoft выпустила Windows 10X

Microsoft выпустила тестовую версию операционной системы Windows 10X, которая предназначается для устройств, оснащенных двумя дисплеями или складным экраном.

Систему передадут разработчикам, чтобы они смогли протестировать свои приложения на обновленном интерфейсе до финального релиза, пишет The Verge. От обычной «десятки» она отличается дизайном и новыми возможностями.

Так, Windows 10X получила упрощенный дизайн, новое меню «Пуск», две дополнительные активные зоны для приложений. В системе исчезли плиточные элементы, которые присутствовали в «родительской» версии ОС.



Новая операционная система поддерживает такие возможности, как запуск разных приложения на двух дисплеях. При наборе текста виртуальная клавиатура располагается только в одном из экранов.

Также Windows 10X имеет специальную панель в нижней части экранов, там можно разместить ярлыки приложений, каталогов, часто запускаемых файлов. Программы при этом разрешается запускать в режиме «картинка в картинке» с расположением поверх всех окон.

Анонс Windows 10X состоялся в ноябре 2019 года, официальный выход новой операционной системы запланирован на конец текущего года — скорее всего, он будет приурочен к релизу ноутбука Surface Neo с двумя дисплеями.