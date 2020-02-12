Российские перехватчики оснастят «гиперзвуковыми убийцами»

Многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата разработают для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41. Он превратит перехватчики в «убийц гиперзвуковых ракет».

Предполагается, что истребители получат по сверхдальнобойной ракете класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники. Речь идет о модернизации перспективной авиационной ракеты средней дальности К-77М «Гадюка».

МиГ-41 — перспективный истребитель-перехватчик пятого поколения, который должен заменить МиГ-31, принятый на вооружение еще в 1981 году. Предполагается, что облик будущего самолета будет рассекречен до конца 2020 года.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев ранее заявлял, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами, которые на сегодня невозможно перехватить обычным вооружением.