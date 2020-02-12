Финансовый «супермаркет» откроют для россиян

Госдума обсудит законопроект о создании в России так называемого «супермаркета» финансовых продуктов, который позволит гражданам безопасно инвестировать свободные деньги.

Инструмент призван позволить гражданам при помощи электронных платформ покупать акции и другие ценные бумаги под контролем Центробанка. Платформа получит единого оператора, который не может быть стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием сервиса.

Через финансовый супермаркет россияне смогут заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с иными финансовыми инструментами, передает «Интерфакс».

Также предусмотрен запрет на влияние получаемого оператором вознаграждения на параметры сравнения условий финансовых сделок. Инвесторов планируется разделить на категории — у них будут разные права в зависимости от квалификации.