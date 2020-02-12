Пропавшая самка ирбиса на Алтае вернулась с пополнением

Самка снежного барса по кличке Ю-1, пропавшая в горах Алтая около года назад, показалась экологам и привела с собой двойняшек-котят, сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала WWF России.

Барсятам уже месяца три от роду. Вероятно, мама Ю-1 вела более скрытный, чем обычно образ жизни, пока котята были еще слишком малы, и не попадалась в объектив камер, считают ученые. Они объясняют, что двойня для барсов не редкость. Например, два года назад автоматические камеры засняли в Сайлюгемском нацпарке самку ирбиса сразу с четырьмя котятами.

«Последние кадры Ю-1 мы получили в феврале прошлого года, и больше самку не фиксировали. Барсиха пропала «с радаров», мы беспокоились, хотя подозревали, что у Ю-1 могли появиться новые котята, поэтому самка просто вела более скрытный образ жизни, устроив логово в отдалении от того участка, где мы ее фиксировали», — говорит Денис Маликов, заместитель директора Сайлюгемского нацпарка.

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За самкой под именем Ю-1 экологи следят с 2016 года, когда она впервые попала в объектив автоматических камер. Выводок котят не первый, о котором известно ученым. С котятами Ю-1 впервые запечатлели в начале 2019 года. Однако, те котята были уже взрослые и, скорее всего, в этот же год отделились от самки, так как барсята остаются с матерью полтора-два года, а потом начинают вести самостоятельный образ жизни.

Значит, делают выводы специалисты, уже к весне прошлого года Ю-1 могла отправиться на поиски нового партнера для барсиной свадьбы. Отцом котят мог стать самец Юнчи, обитающий недалеко от участка Ю-1.

Особенность многолетней фотосессии Ю-1 в том, что ее ведет местный житель — охотник из села Аргут Мерген Марков. Он является участником уникального проекта «Сохрани своего ирбиса» и охраняет барсов, фотографирует их вместо того, чтобы охотиться.

«Каждый участник проекта охраняет вверенный участок, где обитают снежные барсы и получает вознаграждение за работу. Охотники помогают устанавливать и проверять автоматические камеры, фиксировать природоохранные нарушения, снимать петли и капканы. Если снежные барсы продолжают фиксироваться на камерах в конце года, то есть звери живы и здоровы, охотники получают вознаграждение», — говорит старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF России Александр Карнаухов.