Кремль оценил «иконы» с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным появление в продаже «икон» с изображением Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля уточнил, что президент это также не приветствует, а также отметил, что данные изображения вообще вряд ли можно называть иконами с церковной точки зрения.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин написал в соцсетях, что в петербургском аэропорту «Пулково» продают «икону» с изображением президента Владимира Путина.





В подтверждение своих слов адвокат опубликовал на своей странице в Twitter фотографию «сувенира» с изображением российского лидера.