Глава биатлонистов России потерял веру в спортсменов на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что российские спортсмена очень сильно отстают от лидеров — норвежцев и французов — по всем компонентам биатлона, и он ничего не ждет от этого чемпионата мира, а рассчитывает, как изменить подготовку в следующих сезонах.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). За две недели до него сборная России установила антирекорд — 26 гонок подряд спортсмены не попадали на подиум Кубка мира.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина», — сказал Драчев в интервью РИА Новости.

Он признал, что сборная очень сильно отстает по всем компонентам биатлона. По его мнению, быстро можно изменить патроны, оружие и сервис лыж, на это потребуется три-пять месяцев.

«Знаем, какие изменения требуются в методике улучшения функционального состояния, это у нас наработано. Но сказать, что мы только из-за этого потеряли результат, нельзя. Биатлон — это сложный комплекс мероприятий», — отметил Драчев.