Храп посчитали предвестником опасного заболевания

Храп признан предвестником опасного заболевания — синдрома обструктивного апноэ, выражающегося в систематическом нарушении дыхания во сне, рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев

Сам по себе храп не опасен, но он может быть предвестником более серьезных заболеваний. Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне. Такие «паузы» могут достигать десяти секунд и существенно вредят организму, цитирует врача РИА Новости.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — пояснил Кошелев, добавив, что это очень большая проблема и касается она как взрослых, так и детей.

Взрослому человеку задержки дыхания во сне могут испортить сон и весь последующий день. Дело в том, что человеческому мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.

Для детей храп и задержки в дыхании могут нести куда более серьезный вред. «Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», — пояснил врач.