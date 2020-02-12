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Эрдоган выставил Сирии ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Сирийское командование обязано к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Если турецкие войска, размещенные в регионе, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция не будет придерживаться соглашения и начнет наносить удары по правительственным силам Сирии где угодно, подчеркнул турецкий лидер, передает Daily Sabah.

Также Эрдоган добавил, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, «постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь». Ранее официальная Анкара призвала Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы военные действия в провинции Идлиб прекратились.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась в последнюю неделю. Сначала пятеро турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту, а затем армия Турции обстреляла 115 целей на территории Сирии.

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