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Угонщики предпочли корейские авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bindydad123 / CC BY-SA 4.0

Угонщики переориентировались на корейские автомобили массового сегмента — в пятерке самых угоняемых машин оказались по две модели Kia и Hyundai.

Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata составили пятерку наиболее популярных новых автомобилей у угонщиков, приводят «Известия» обобщенные данные нескольких страховых компаний.

Популярность корейского автопрома у угонщиков связана с ростом продаж этих автомобилей среди покупателей, считает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

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«Высокие объемы продаж логичным образом трансформируются в большое число угонов. Доминирование корейцев немного разбавляют традиционно популярные у угонщиков Camry и внедорожник Lexus LX. И здесь без сюрпризов: эти два автомобиля фигурируют в верхних строчках рейтингов угонов уже не первый год», — отметил Попков.

Несколько лет назад наиболее популярными угоняемыми авто были люксовые модели, например, Range Rover и BMW.

Статистика угонов влияет на стоимость страхового полиса: если автомобиль попадает в такой перечень, то и тариф будет выше

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