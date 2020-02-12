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Samsung показал новые флагманские смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Южнокорейская компания Samsung представила свежую линейку флагманских смартфонов Galaxy S20, презентация показывалась на YouTube-канале производителя.

Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также «раскладушки» Galaxy Z Flip и конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+. Аппараты из линейки S20 получили продвинутую камеру.

В S20 присутствует тройная камера, а вот в S20+ и S20 Ultra — уже четверная. При этом основная камера S20 и S20+ на 64 Мп, а разрешение S20 Ultra стало рекордным — 108 Мп. Смартфоны оснащены чипами Snapdragon 865 и Exynos 990.

Кроме этого, смартфоны получили дисплеи Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц, что гарантирует максимально плавную картинку. Гаджеты поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Старт мировых продаж новой линейки Galaxy S20 назначен на 6 марта. В России флагманы появятся 13 марта. Стоимость Galaxy S20 составит 69 990 рублей, Galaxy S20+ будет стоить 79 990 рублей, а Galaxy S20 Ultra — 99 990 рублей.

Что касается Samsung Galaxy Z Flip, то это топовая «раскладушка», дисплей которой рассчитан на 200 тысяч циклов сгибаний и разгибаний. Внутри установлен шарнир, который позволяет пользоваться смартфоном под углом в 90 градусов. Стоимость аппарата в России составит 119 990 рублей.

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