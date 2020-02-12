Приставы в Кузбассе арестовали уголь на разрезе

Судебные приставы в Кузбассе арестовали 13 тысяч тонн угля стоимостью 19 миллионов рублей у разреза, сообщается в среду на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов региона.

Угольное предприятие задолжало государству 45 миллионов рублей. Оно уже оплатило часть задолженности — 26 миллионов рублей. Осталось 16 миллионов, именно столько стоит 13 тысяч тонн арестованного угля.

Уголь находится на хранении самой организации. Ее руководитель предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Санкции применены в отношении разреза «Трудармейский Южный», расположенном в Прокопьевском районе. Предприятие входит в состав угольной компании «УгольТэк». Суммарные лицензионные запасы угля на разрезе составляют 60 миллионов тонн, проектная мощность добычи — 2,5 миллиона тонн угля в год.