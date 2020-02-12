Стриптизерша упала с шестиметровой высоты и продолжила танец. ВИДЕО

Танцовщица стриптиза сорвалась с шестиметрового шеста, но продолжила выступление — падение девушки попало на видео, и оно распространилось по Сети.

Инцидент произошел в одном из клубов американского города Даллас. На кадрах, распространенных Daily Mail, видно, как танцовщица падает с высоты и ударяется лицом об пол, но продолжает танцевать тверк.

Пострадавшую зовут Дженеа Скай. В Instagram девушка рассказала, что сломала челюсть, несколько зубов и вывихнула лодыжку. Она уточнила, что не собиралась комментировать происшествие на шоу, но получила множество сообщений с вопросом, как она себя чувствует.

Подруга стриптизерши создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на покрытие медицинских счетов. В результате люди перечислили более 13 тысяч долларов (около 830 тысяч рублей).