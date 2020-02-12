Огромная молния ударила в летящий самолет. ВИДЕО

Камера наружного наблюдения запечатлела момент попадания огромной молнии в летящий в небе над Великобританией пассажирский самолет. Британское издание Daily Mail опубликовало эти кадры.

«Мы не могли поверить в то, что произошло. Мы часто видим самолеты, пролетающие над нашим домом, но никогда не наблюдали ничего подобного», — сказала очевидица происшествия Роксана Демпстер.

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Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Aer Lingus, следовавшим по маршруту Бирмингем — Дублин. После попадания молнии самолет продолжил свой путь и благополучно приземлился в пункте назначения, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Неблагоприятные метеоусловия были вызваны ураганом «Сиара» — сильнейшим в Великобритании за последние семь лет. Он привел к сильным разрушениям, наводнениям, а также отмене множества поездов и авиарейсов.