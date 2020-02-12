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Депутат Милонов призвал запретить День святого Валентина в школах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © villemilonov; instagram.com/villemilonov

День святого Валентина формирует у подростков искаженные представления о любви и поэтому его нужно запретить в школах, с таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову.

Милонов в обращении министру пишет, что метафизическое наполнение Дня святого Валентина, отмечаемого 14 февраля, лишено глубины и философской мудрости. Депутат полагает, что этот праздник настолько же близок к истинным чувствам, «насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе».

«В данном случае вызывает опасение, что необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях», — приводит РИА Новости письмо Милонова министру.

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По словам депутата, «"пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости».

В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений «ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения».

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