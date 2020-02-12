«Аэрофлот» запустил рейсы из Красноярска в Братск

Авиакомпания «Аэрофлот» выбрала Красноярск вторым городом базирования и запустила из города новый ежедневный рейс в Братск Иркутской области, сообщила пресс-служба компании.

Аэрофлот начал продажу билетов по маршруту Красноярск-Братск-Красноярск. Полеты начнутся 29 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 75 минут будут выполняться ежедневно.

«Полеты по данному направлению открываются в связи созданием в Красноярске международного хаба Группы «Аэрофлот». Он станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и SuperJet100», — говорится в сообщении.

На базе хаба будет развиваться транзитный пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних и международных линиях.

«Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии Группы Аэрофлот, в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллионов человек. Открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях», — говорится в сообщении.

Новосибирск также развивает на базе аэропорта Толмачево международный хаб, только его «якорной» авиакомпанией является S7. Аэропорт планирует глобальную модернизацию: реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала. В целях Толмачево за пять лет связать Новосибирск с городами из всех регионов.