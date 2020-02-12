Китайца с корнавирусом вылечили в Забайкалье

Гражданин Китая, один из двух пораженных коронавирусом в России, выписан из больницы в среду. Результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Коронавирус появился в России 31 января, его диагностировали у вернувшихся из Китая студентки в Тюмени и мужчины в Забайкалье. Ван Юньбинь, изолированный в инфекционной больнице, пожаловался на российских врачей и на то. что о своем диагнозе узнал из СМИ. Больного навестил министр здравоохранения края, и все вопросы были решены.

«Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», — сказал главный врач Забайкальского Ситуационного центра по коронавирусу Сергей Юрчук.

Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.

Китайская студентка из Тюмени также выздоровела, ее выписали во вторник. Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,1 тысячи человек, выздоровели более 4,7 тысячи. Заражено 42,6 тысячи человек.