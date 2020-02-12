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Учителя в Красноярске осудили за отправку порно школьнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пьяный учитель из школы искусств отправил 11-летней девочке развратные сообщения и порноролик, его приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В августе 2019 года пьяный подсудимый отправил во «ВКонтакте» 11-летней ученице детской школы искусств в Красноярском крае «текстовые сообщения развратного содержания, а также видеозапись, которая, согласно заключению эксперта, содержит порнографические материалы».

В судебном заседании бывший преподаватель полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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