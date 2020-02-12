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Белый дом предложил России разоружиться

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп готов к диалогу с Россией об ограничении ядерных вооружений. К этому готова и Москва, но Китай заинтересованности к переговорам не проявляет, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Россияне и президент Путин в этом заинтересованы. Президент Трамп очень в этом заинтересован. Надо подождать и посмотреть, как пойдут эти переговоры. Будем ждать, как в это впишется вопрос Китая, когда подключатся эксперты, когда начнет вырисовываться какое-либо потенциальное соглашение», — цитирует ТАСС слова О'Брайена

Китай, по его словам, активно наращивает свою ядерную мощь и не демонстрирует заинтересованности в присоединении к переговорам по контролю над вооружениями. «У них есть средства, и они очень быстро продвигаются вперед в системах вооружений», — отметил помощник президента США.

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Менее через год истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), подписанного Россией и США в апреле 2010 года.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается уговаривать Пекин принимать участие в диалоге с Вашингтоном по контролю над вооружениями.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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