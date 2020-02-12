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Россияне стали в два раза меньше доверять Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за два года упал почти в два раза, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Сейчас Путину доверяют 35% россиян, цитируют «Ведомости» результаты январского опроса «Левада-центра». По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на четыре процентных пункта, а по сравнению с ноябрем 2017 года — на 24 процентных пункта, то есть почти в два раза.

При этом рейтинги ключевых министров — Сергея Шойгу и Сергея Лаврова — показали рост. Доверие к министру обороны выросло с 13 до 19%, а к руководителю МИДа с 14 до 17%. Хотя традиционно министерские рейтинги снижаются вслед за президентскими.

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Доверие к бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие — с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.

«Левада-центр» впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют — 4%.

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