Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак

Зрители Первого канала остались недовольные новым шоу «Док-Ток» с ведущей Ксенией Собчак, премьера программы состоялась в понедельник с истории про сестер Хачатурян.

Создатели проекта обещали зрителям совершенно новый формат. В анонсе говорилось, что гости в студии будут деликатно обсуждать истории, которые взволновали общественность. Первый выпуск был посвящён громкому делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

В студии реконструировали события прошлых лет, расспросили близких семьи и экспертов. Но деликатного обсуждения не получилось — гости перебивали друг друга, кричали и эмоционально доказывали свою правоту.

Зрители написали отзывы о шоу в комментариях к посту о программе в соцсети Первого канала. По мнению большинства, в «Док-Токе» нет нового формата, темы взяты «протухшие» и нового ничего сказано не было о громком убийстве.

Ксения Собчак ответила на критику. «Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия», — сказала она изданию «НьюИнформ».