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Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Зрители Первого канала остались недовольные новым шоу «Док-Ток» с ведущей Ксенией Собчак, премьера программы состоялась в понедельник с истории про сестер Хачатурян.

Создатели проекта обещали зрителям совершенно новый формат. В анонсе говорилось, что гости в студии будут деликатно обсуждать истории, которые взволновали общественность. Первый выпуск был посвящён громкому делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

В студии реконструировали события прошлых лет, расспросили близких семьи и экспертов. Но деликатного обсуждения не получилось — гости перебивали друг друга, кричали и эмоционально доказывали свою правоту.

Зрители написали отзывы о шоу в комментариях к посту о программе в соцсети Первого канала. По мнению большинства, в «Док-Токе» нет нового формата, темы взяты «протухшие» и нового ничего сказано не было о громком убийстве.

Ксения Собчак ответила на критику. «Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия», — сказала она изданию «НьюИнформ».

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Топ комментариев

Иркут 69

Под себя кромсает конституцию... открыто, не маскируясь.

Danilon

Организованной группой лиц, по предварительному сговору не сесть, а пересесть в СФ - очень удобно ! Браво...

Danilon

Всё, у меня пропали остатки уважения к основному закону ! Эту конституцию я не признаю ! Ну нельзя до...

Danilon

У меня есть записная книжка, что-то вроде дневника. Пишу туда всё, что захочу. У Путина похоже тоже такая...

great_america

Они думают что в сказку попали? Похоже придется россиянам после этих персонажей новую конституцию делать.