Новый коронавирус получил официальное название

Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, такое решение принято специалистами Всемирной организации здравоохранения.

«Нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», — пояснил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В новой аббревиатуре CO означает «коронавирус», VI — «вирус», а D — «заболевание». Гебрейесус уточнил, что официальное название придумали, чтобы остановить использования других наименований, которые «могут быть неточными или стигматизирующими».

"On Thursday I will travel to Kinshasa, #DRC for meetings with the President and other senior ministers to look beyond #Ebola, and sketch out ways to strengthen DRC’s health system"-@DrTedros #HealthForAll — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

ВОЗ в конце января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом организация пока не стала рекомендовать вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Жертвами новой инфекции во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории Китая.Это больше, чем жертв атипичной пневмонии во время вспышки заболевания в 2003-2004 годах. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.