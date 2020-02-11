НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Новый коронавирус получил официальное название

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: © Sibnet.ru

Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, такое решение принято специалистами Всемирной организации здравоохранения.

«Нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», — пояснил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В новой аббревиатуре CO означает «коронавирус», VI — «вирус», а D — «заболевание». Гебрейесус уточнил, что официальное название придумали, чтобы остановить использования других наименований, которые «могут быть неточными или стигматизирующими».

ВОЗ в конце января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом организация пока не стала рекомендовать вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Жертвами новой инфекции во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории Китая.Это больше, чем жертв атипичной пневмонии во время вспышки заболевания в 2003-2004 годах. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Тема: Распространение китайского вируса
НХЛ столкнулась с нехваткой клюшек из-за коронавируса
Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом
Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек
Трамп предсказал будущее коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
•
Зеленский уволил главу своего офиса
•
Сбербанк продадут государству по рыночной стоимости
•
Новый коронавирус получил официальное название
Подробности
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Сибирь 11.02.2020 19:26
Кузбасская школа сочла шуткой письмо «Монако» о выплатах за Головина
Сибирь 11.02.2020 18:40
Сибирские коллекторы запугивали и унижали должников
Сибирь 11.02.2020 16:07
Школьница из Томска объявила о кастинге на роли в фильм по Кингу
Сибирь 11.02.2020 15:44
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
28131
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
5515
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
4449
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
4187
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
•
Зеленский уволил главу своего офиса
•
Сбербанк продадут государству по рыночной стоимости
•
Новый коронавирус получил официальное название
Подробности
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ziggov

Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак -----а где в новостях первое слово темы?!!!мне страшно за...

Сергей Конев

Если Кемерово дыра то рядом города вообще что.. Привет из деревни Киселевск!

brr7

Почему в моё время не было таких учителей(((

Elef1975

Мультик, это, как обделались системы американского производства в Саудовской Аравии...

forsage

а про полис осаго-обязательно надо писать? Это страшное нарушение? Человек погиб, а про отсутствие полиса...