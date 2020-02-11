Бывшим президентам России предложат пожизненную власть

Бывшие президенты России получат пожизненный статус члена Совета Федерации, соответствующие поправки в Конституцию предложили члены специальной рабочей группы, которая готовит список изменений в основной закон страны.

Бывшие руководители государства имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу Совету Федерации, отметил председатель думского комитета Павел Крашенинников. Ожидается, что поправки обсудят 12 февраля в Госдуме.

Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения. При этом у бывших президентов сохраняется право отказаться от статуса сенаторов.

Согласно Конституции, президент вправе самостоятельно назначить до 10% сенаторов — это 17 человек. Сенаторы, назначенные по президентской квоте, не могут быть сразу же отправлены в отставку после прихода к власти другого главы государства.

Новыми поправками в Конституцию норму о президентской квоте планируется переработать. Количество президентских сенаторов должно увеличиться до 30 человек, а семеро из них получат пожизненный статус.