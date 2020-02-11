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Зеленский уволил главу своего офиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Богдана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя офиса президента Украины», — говорится в документе. Другим указом Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Ермака, который до этого занимал пост заместителя руководителя офиса.

Богдан ранее был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского, аппарат президента Украины возглавил с 21 мая 2019 года. Слухи о возможной отставке Богдана ходили с лета прошлого года, когда офису президента не удалось согласовать встречу Зеленского с Дональдом Трампом.

СМИ также сообщали, что между Богданом и Ермаком между Богданом и Ермаком последнее время были серьезные разногласия во взглядах на политику президентского офиса, а также на некоторые важные проблемы на Украине.

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