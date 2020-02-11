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Россиянам напомнили про короткие рабочие недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные из-за праздников, говорится в сообщении Федеральной службы по труду и занятости.

Поскольку в этом году 23 февраля выпало на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя также продлится всего четыре дня, рабочими днями на неделе являются 10, 11, 12 и 13 марта.

Ведомство также напомнило, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается, рабочие дни являются полноценными.

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