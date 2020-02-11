Озвучен портрет типичного российского преступника

Преступники в России имеют характерный социальный портрет — они не работают, имеют судимости, злоупотребляют спиртным, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Шестьдесят процентов лиц, осужденных за преступления против личности и собственности — трудоспособные без постоянного источника дохода, половина — ранее судимые», — отметил Лебедев на совещании с судьями субъектов России.

Кроме этого, статистика свидетельствует, что четверть преступлений против собственности и 40% против личности российские преступники совершают в пьяном виде, уточнил он.

В этой связи глава Верховного суда призвал обратить внимание на «повышение социализации россиян», в том числе людей с судимостью.