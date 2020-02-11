Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок

Новосибирское предприятие OCSiAl запустило единственный в мире реактор по синтезу нанотрубок производительностью 50 тонн в год. Прилетевший на церемонию глава Роснано Анатолий Чубайс назвал событие началом «эры новых материалов».





Одностенные углеродные нанотрубки — свернутый в цилиндр графеновый лист толщиной в один атом. Они обладают фантастической прочностью, упругостью и способностью проводить электрический ток. Их также используют как уникальные добавки для улучшения свойств материалов.

Углеродные нанотрубки ранее производили только в лабораторных условиях в маленьких количествах, поэтому стоимость их была очень высокой, напомнили Чубайсу после запуска. Инвестиции Роснано в компанию OCSiAl позволили постоянно наращивать производство.



Академик РАН Михаил Предтеченский придумал технологию промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Это сразу снизило цену на нанотрубки почти в сто раз — до 2 тысяч долларов за килограмм.

В 2013 году была запущена установка синтеза нанотрубок Graphetron 1.0 производительностью одна тонна в год. К 2019 году на ней удалось получить сразу 25 тонн.

Но растущая потребность рынка в нанотрубках заставила OCSiAl построить вторую установку синтеза, из которой за год выходит 50 тонн ценного продукта. В прошлом году она работала в экспериментальном режиме, в этом вышла на полную мощность. Общая стоимость проекта Graphetron 50 составила 1,3 миллиарда рублей.

«Установка изготавливает материал, который никто не способен изготавливать в таких объемах. Он обладает прочностью в 150 раз выше, чем сталь. Фантастические свойства одностенных углеродных нанотрубок позволяет при добавках едва ли не к любому материалу кратно увеличивать прочностные и электрические характеристики. Это секрет новой эры материала», — отметил Чубайс.



Фото: © Пресс-служба OCSiAl

Глава Роснано подчеркнул, что ни одна компания на Земле не может произвести даже одну тонну такого материала.

По словам президента OCSiAl Юрия Коропачинского, компания всегда продает весь произведенный объем нанотрубок. Он выразил уверенность, что рост потребления продолжит увеличиваться и к 2022 году достигнет 100-150 тонн в год.

«У нас нет таких объёмов синтеза. Чтобы обеспечить 2022 год, нам нужно половину объемов иметь на складе, иначе не будем иметь возможность выполнить контракты. Главный фактор роста потребления — революция в области электротранспорта и следующие за ней революции в производстве батареек, шин, материалов для корпусов электроавтомобилей», — сказал Коропачинский.

Поэтому в планах компании запуск третьей установки в Люксембурге в 2023 году мощностью 100 тонн в год.

Тайна в миллионы

Компания тщательно охраняет обе установки от посторонних глаз, это коммерческая тайна, которая уже позволила OCSiAl добиться капитализации в 1 миллиард долларов. Работают обе установки по общему принципу. Это огромные и округлые установки, похожие на чаны, с множеством трубок, проводов и датчиков.

По словам сотрудников компании, Graphetron 50 полностью автоматизирован, с одной «трубы» в него подают природный газ, с другой на выходе получают нанотрубки со скоростью в 600 миллионов километров в секунду. Остальная технология получения из углеводорода нанотрубок засекречена.

Фото: © Sibnet.ru

Из-за того, что длина нанотрубок по отношению к диаметру больше в 3 тысячи раз, на выходе получаются «клубки» одностенных графеновых трубок. На предприятии научились их перерабатывать в добавку TUBALL, которую могут использовать в различных отраслях промышленности.

Кроме производства уникальных трубок и добавки из нее, в лабораториях OCSiAl создают новые материалы, в том числе катоды и аноды для литий-ионных батареек, антистатические композитные полы, стеклопластиковые трубы и упрочненный асфальт.

Фото: © Sibnet.ru

Среди примеров внедрения — новосибирский завод «Экран» в 2019 году увеличил в 1,5 раза выпуск облегченной бутылки за счет напыления на поверхность стекла упрочняющего покрытия с нанотрубками. Это позволило использовать меньше материала для изготовления того же количества тары, при этом бутылки стали прочнее.

По словам Чубайса, на сегодня Новосибирск — поставщик данного материала у 75% крупнейших технологических компаний мира.

Фото: © Пресс-служба OCSiAl

«Мы аттестованы как поставщик у четырех компаний в прошлом году. Это LG, производитель шин Pirelli, производитель красок и полимеров № 3 в мире — GIOTTO, номер один в Китае и №3 в мире по литий-ионным аккумуляторам "Ситиэл"», — подытожил Коропачинский.