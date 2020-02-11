Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок

Углеродные нанотрубки ранее производили только в лабораторных условиях в маленьких количествах, поэтому стоимость их была очень высокой, напомнили Чубайсу после запуска. Инвестиции Роснано в компанию OCSiAl позволили постоянно наращивать производство.
Академик РАН Михаил Предтеченский придумал технологию промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Это сразу снизило цену на нанотрубки почти в сто раз — до 2 тысяч долларов за килограмм.
В 2013 году была запущена установка синтеза нанотрубок Graphetron 1.0 производительностью одна тонна в год. К 2019 году на ней удалось получить сразу 25 тонн.
Но растущая потребность рынка в нанотрубках заставила OCSiAl построить вторую установку синтеза, из которой за год выходит 50 тонн ценного продукта. В прошлом году она работала в экспериментальном режиме, в этом вышла на полную мощность. Общая стоимость проекта Graphetron 50 составила 1,3 миллиарда рублей.
«Установка изготавливает материал, который никто не способен изготавливать в таких объемах. Он обладает прочностью в 150 раз выше, чем сталь. Фантастические свойства одностенных углеродных нанотрубок позволяет при добавках едва ли не к любому материалу кратно увеличивать прочностные и электрические характеристики. Это секрет новой эры материала», — отметил Чубайс.
По словам президента OCSiAl Юрия Коропачинского, компания всегда продает весь произведенный объем нанотрубок. Он выразил уверенность, что рост потребления продолжит увеличиваться и к 2022 году достигнет 100-150 тонн в год.
«У нас нет таких объёмов синтеза. Чтобы обеспечить 2022 год, нам нужно половину объемов иметь на складе, иначе не будем иметь возможность выполнить контракты. Главный фактор роста потребления — революция в области электротранспорта и следующие за ней революции в производстве батареек, шин, материалов для корпусов электроавтомобилей», — сказал Коропачинский.
Поэтому в планах компании запуск третьей установки в Люксембурге в 2023 году мощностью 100 тонн в год.
Тайна в миллионы
Компания тщательно охраняет обе установки от посторонних глаз, это коммерческая тайна, которая уже позволила OCSiAl добиться капитализации в 1 миллиард долларов. Работают обе установки по общему принципу. Это огромные и округлые установки, похожие на чаны, с множеством трубок, проводов и датчиков.
По словам сотрудников компании, Graphetron 50 полностью автоматизирован, с одной «трубы» в него подают природный газ, с другой на выходе получают нанотрубки со скоростью в 600 миллионов километров в секунду. Остальная технология получения из углеводорода нанотрубок засекречена.
Из-за того, что длина нанотрубок по отношению к диаметру больше в 3 тысячи раз, на выходе получаются «клубки» одностенных графеновых трубок. На предприятии научились их перерабатывать в добавку TUBALL, которую могут использовать в различных отраслях промышленности.
Кроме производства уникальных трубок и добавки из нее, в лабораториях OCSiAl создают новые материалы, в том числе катоды и аноды для литий-ионных батареек, антистатические композитные полы, стеклопластиковые трубы и упрочненный асфальт.
Среди примеров внедрения — новосибирский завод «Экран» в 2019 году увеличил в 1,5 раза выпуск облегченной бутылки за счет напыления на поверхность стекла упрочняющего покрытия с нанотрубками. Это позволило использовать меньше материала для изготовления того же количества тары, при этом бутылки стали прочнее.
По словам Чубайса, на сегодня Новосибирск — поставщик данного материала у 75% крупнейших технологических компаний мира.
«Мы аттестованы как поставщик у четырех компаний в прошлом году. Это LG, производитель шин Pirelli, производитель красок и полимеров № 3 в мире — GIOTTO, номер один в Китае и №3 в мире по литий-ионным аккумуляторам "Ситиэл"», — подытожил Коропачинский.