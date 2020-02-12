Фильм дня: «Война токов»

Действие картины разворачивается в Америке конца XIX —
начала XX века. Сюжет основан на противостоянии великих изобретателей,
промышленников, инженеров: Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы. Первый выступал за распространение в США постоянного
тока, а Тесла и Вестингауз— за переход на переменный ток.
Роль Эдисона исполнил актер Бенедикт Камбербэтч, Вестингауза
и Теслу сыграли Майкл Шеннон и Николая Холт соответственно. В качестве
режиссера выступил Альфонсо Гомес-Рехон, а спродюсировал картину Тимур
Бекмамбетов, который изначально должен был занять кресло режиссера.
Фильм интересен тем, что с особой эмоциональностью
и напряжением раскрывает все тонкости противостояния Эдисона
и Вестингауза, на стороне которого так же был Тесла,
который всегда мечтал творить историю, не боясь при этом рушить
законы науки и переписывать их по-своему. Самому Тесле уделено
не так чтобы очень много времени, но он оставит по себе след
в этом фильме и даже сыграет в нем особенную роль.