Фильм дня: «Война токов»

Фильм «Война токов» рассказывает о противостоянии между «электрическими титанами», основанный на реальных событиях, фильм завоевал множество положительных отзывов.

Действие картины разворачивается в Америке конца XIX — начала XX века. Сюжет основан на противостоянии великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы. Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз— за переход на переменный ток.

Роль Эдисона исполнил актер Бенедикт Камбербэтч, Вестингауза и Теслу сыграли Майкл Шеннон и Николая Холт соответственно. В качестве режиссера выступил Альфонсо Гомес-Рехон, а спродюсировал картину Тимур Бекмамбетов, который изначально должен был занять кресло режиссера.

Фильм интересен тем, что с особой эмоциональностью и напряжением раскрывает все тонкости противостояния Эдисона и Вестингауза, на стороне которого так же был Тесла, который всегда мечтал творить историю, не боясь при этом рушить законы науки и переписывать их по-своему. Самому Тесле уделено не так чтобы очень много времени, но он оставит по себе след в этом фильме и даже сыграет в нем особенную роль.