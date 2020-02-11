«Алису» научили сканировать документы

Голосовой помощник «Яндекса» научился сканировать документы и зачитывать вслух текст с фотографии, «Алиса» также стала лучше распознавать одежду, говорится в официальном сообщении разработчиков.

Чтобы сделать скан документа при помощи смартфона и голосового ассистента, нужно произнести «Алиса, сделай скан» и направить камеру на документ. После этого она отсканирует документ, автоматически обрежет снимок и сохранит его на телефон.

С помощью «Алисы» также можно разобрать мелкий шрифт. Для этого необходимо сфотографировать надпись и сказать «Алиса, прочитай текст на картинке». Программа распознает текст и зачитает его вслух.

Функция распознавания вещей также улучшилась, сфотографировав человека в понравившейся одежде, можно попросить «Алису» найти похожее на «Яндекс.Маркете». Новые функции доступны в мобильных приложениях «Яндекса».