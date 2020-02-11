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США потратят на противодействие России почти $800 млн

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Соединенные Штаты планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России почти 788 миллионов долларов на противодействие «российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии».

Государственный департамент опубликовал данные к проекту федерального бюджета на 2021 год. Вашингтон намерен «вложить 763,8 миллиона долларов в качестве иностранной помощи, а также 24 миллиона долларов в качестве целевого финансирования на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии», — приводит ТАСС документ Госдепа.

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В документе говорится, что это средства нацелены «на укрепление поддержки стратегии в регионах Индийского и Тихого океанов, противодействие китайскому, российскому и иранскому злонамеренному влиянию, защиту прав человека и свободы вероисповедания, охрану американских границ и оказание помощи союзникам».

При этом в них уточняется, что на борьбу с влиянием КНР правительство США собирается израсходовать в 2021 году 1,5 миллиарда на целевые программы иностранной помощи и еще 596 миллионов долларов — на «дипломатическое взаимодействие в целях поддержки стратегии в регионах Тихого и Индийского океанов».

На оказание содействия «важным партнерам на Ближнем Востоке» в рамках борьбы с влиянием Ирана исполнительная ветвь власти США рассчитывает ассигновать 337,5 миллиона долларов.

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