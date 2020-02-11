Сибирские коллекторы запугивали и унижали должников

Коллекторы из Новосибирской области, Бурятии и Алтайского края чаще других нарушали закон в 2019 году: оказывали психологическое давление на должников и распространяли их персональные данные, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сотрудники прокуратуры в 2019 году выявили более 500 нарушений законодательства в работе коллекторских агентств. Сибирские коллекторы вошли в список самых недисциплинированных.

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Например, коллекторы обманывали граждан, озвучивая размер долга и сообщая о возможном уголовном преследовании и лгали, что являются представителями власти.

Подобные способы психологического давления, унижения чести и достоинства выявлены в Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской и Ярославской областях.

Также сотрудники прокуратуры пресекли попытки распространения коллекторами конфиденциальной информации и персональных данных должников. По требованию прокуроров поставлены на учет коллекторы в Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Ярославской области и других регионах.

В Новосибирской области и в Алтайском крае зафиксировали случаи приема на работу коллекторов без предварительной проверки их судимости.