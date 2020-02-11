Школьница из Томска объявила о кастинге на роли в фильм по Кингу

Школьница Диана Костырина, получившая от писателя Стивена Кинга право на экранизацию его рассказа, сообщила о кастинге на главную роль в будущем фильме.

16-летняя томичка планирует снять короткометражный фильм по рассказу Кинга «Женщина в комнате», права на экранизацию ей передал сам писатель.Читать подробнее >>

Во вторник Костырина объявила о кастинге на главную роль в ленте, а также сообщила, что для работы над экранизацией в команду требуется оператор, художник и монтажер. Чтобы стать участником съемок, нужно отправить юному режиссеру заявку со своим портфолио или видео, в котором рассказать о себе.

Ранее Диана Костырина рассказала, почему выбрала для экранизации именно «Женщину в комнате». Девушка отмечала, что произведение ее очень поразило и породило много размышлений.

«Я думаю, в фильме будет что показать, будет о чем рассказать, и я считаю, что это очень-очень эмоциональная и щепетильная тема», — сказала Sibnet.ru Костырина.