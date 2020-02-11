НАВЕРХ

Школьница из Томска объявила о кастинге на роли в фильм по Кингу

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © предоставлено Дианой Костыриной

Школьница Диана Костырина, получившая от писателя Стивена Кинга право на экранизацию его рассказа, сообщила о кастинге на главную роль в будущем фильме.

16-летняя томичка планирует снять короткометражный фильм по рассказу Кинга «Женщина в комнате», права на экранизацию ей передал сам писатель.Читать подробнее >>

Во вторник Костырина объявила о кастинге на главную роль в ленте, а также сообщила, что для работы над экранизацией в команду требуется оператор, художник и монтажер. Чтобы стать участником съемок, нужно отправить юному режиссеру заявку со своим портфолио или видео, в котором рассказать о себе.

Ранее Диана Костырина рассказала, почему выбрала для экранизации именно «Женщину в комнате». Девушка отмечала, что произведение ее очень поразило и породило много размышлений.

«Я думаю, в фильме будет что показать, будет о чем рассказать, и я считаю, что это очень-очень эмоциональная и щепетильная тема», — сказала Sibnet.ru Костырина.

Еще по теме
Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Определились номинанты на антипремию «Золотая малина»
Фильм дня: «Паразиты»
Шаг до «Оскара»: главные фильма Брэда Питта
смотреть все
Томск #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек
•
США потратят на противодействие России почти $800 млн
•
Конструктор рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
•
Hyundai показал обновленный Solaris
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские коллекторы запугивали и унижали должников
Сибирь 11.02.2020 16:07
Вандалы в Хакасии осквернили место силы шаманов
Сибирь 11.02.2020 14:58
Компания OCSiAl отказалась от массового выпуска «умных» мопедов
Сибирь 11.02.2020 14:50
Женщину на Алтае сбросили с железнодорожного моста
Сибирь 11.02.2020 14:14
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
27135
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
4770
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
4275
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
4272
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек
•
США потратят на противодействие России почти $800 млн
•
Конструктор рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
•
Hyundai показал обновленный Solaris
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Maniac.

Даже специально обученный человек по втиранию гос(подачек)льгот, как нечто глобальное, не выдержала,...

ziggov

Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак -----а где в новостях первое слово темы?!!!мне страшно за...

Митрич62

Рывок сделают бабки, которые в офшоры рванут.

лачинов

Обновлять то никто не заставлял. Мало ли какой "подарок" Майкрософт подсунет не желающим добровольно...

лачинов

Новое правительство со старыми кадрами вряд ли многое изменит. Формат мышления не тот. Все люди с приобретенным...