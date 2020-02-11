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Компания OCSiAl отказалась от массового выпуска «умных» мопедов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская компания OCSiAl (входит в состав «Роснано») не будет запускать массовое производство «умных» мопедов — смартджетов UJET, а станет разрабатывать модели для возникающей электротранспортной промышленности, сообщил совладелец компании Юрий Коропачинский журналистам во вторник.

«Мы произвели в 2019 году 50-70 штук UJET, продали (их) в Люксембурге. Это дорогая штука по 12 тысяч евро. Покупают мировые бренды... Мы пошли не в сторону массового производства, а в разработку моделей для возникающей электротранспортной промышленности», — сообщил Коропачинский.

Он добавил, что некоторые страны уже отказываются от мопедов на бензине в пользу более экологичного электротранспорта. «В Индии будет скоро запрещен выпуск бензиновых мопедов, в Европе тоже», — отметил совладелец OCSiAl.

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Компания начала выпуск мопедов UJET в 2017 году. Тогда глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил на своей странице в Facebook, что планируется выпуск 32 тысячи смартджетов в год. У пользователя есть возможность подобрать модель индивидуально для себя.

При производстве шин UJET используются углеродные одностенные нанотрубки, разработанные специально для этого проекта. Их сцепление с дорогой увеличено. Применение новых материалов позволило уменьшить вес UJET до 40 килограммов. В сложенном виде транспортное средство можно катить за собой. «Умный» мопед движется абсолютно беззвучно, ключом смартджета является смартфон.

OCSiAl — новосибирская компания, которая открыла офисы по всему миру. Предприятие наладило выпуск графеновых нанотрубок, на их основе производят композитные материалы, аккумуляторы, эластомеры, краски и покрытия.

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