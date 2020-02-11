НХЛ столкнулась с нехваткой клюшек из-за коронавируса

Клубам Национальной хоккейной лиги не хватает клюшек, проблема связана с коронавирусом, бушующем в Китае, из-за чего закрыто производство спортинвентаря.

Клюшки, используемые примерно 75% игроков НХЛ, производятся небольшими партиями на китайских фабриках. В конце января их работа, поскольку страна борется со вспышкой коронавируса, и НХЛ не смогла получить свежие запасы в середине сезона, пишет Boston Globe.

«Я стараюсь ломать не слишком много клюшек и довольствуется тем, что есть», — цитирует издание нападающего «Бостон Брюинз» Чарли Койла.

Вспышка пневмонии, как оказалось позже, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в Китае в конце 2019 года. Затем появились заболевшие и в других странах. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи, скончались более 1 тысячи человек, почти 4 тысячи выздоровели.