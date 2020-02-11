Женщину на Алтае сбросили с железнодорожного моста

Двое мужчин в Алтайском крае сбросили с железнодорожного моста женщину. Их взяли под стражу, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибири.

Днем 6 февраля местный житель обнаружил женщину под железнодорожным мостом через реку Чумыш. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Позже выяснилось, что ранее между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. В ночь на 6 февраля он вместе с 18-летним товарищем заманил женщину на мост и сбросил ее вниз.

С травмами и переохлаждением ее доставили в больницу. Их уже задержали сотрудники транспортной полиции и по решению суда взяли под стражу. Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство».