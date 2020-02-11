Молодой человек на Алтае пытался изнасиловать пожилую

Молодой человек в селе Республики Алтай пытался изнасиловать пожилую женщину, издевался над ней и угрожал убийством, его отправили в колонию, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, инцидент произошел прошлым летом в урочище Гурьяновка на территории Турочакского района. 25-летний мужчина был пьян. Он напал на 68-летнюю женщину. Бил и душил ее, угрожал убить и пытался изнасиловать. У него ничего не получилось «по независящим от него обстоятельствам»

Сразу после этого он, не прекращая угрожать, «совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера», затем вновь пытался совершить насильственный половой акт.

Уголовное дело возбудили по статьям «покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей» и «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей».

Суд признал его виновным и приговорил к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Уточнятся, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.