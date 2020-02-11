Пенсионерка в Новосибирской области наняла киллера для бывшего мужа

Пенсионерка в Новосибирской области решила избавиться от бывшего мужа и попросила своего знакомого организовать убийство, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в конце 2019 года к 60-летнему мужчине обратилась знакомая, его ровесница, с предложением совершить убийство бывшего 65-летнего мужа за вознаграждение. Мотивом убийства послужили напряженные отношения пенсионерки и ее экс-супруга.

Пожилой пособник коварной пенсионерки подыскал на роль исполнителя 46-летнего мужчину, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня.

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Вечером 10 января киллер приехал к дому потерпевшего, расположенного на улице Лесной в дачном поселке Кудряшовский, постучался в дверь и выстрелил два раза в голову открывшему дверь хозяину. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Следователи-криминалисты и полицейские провели кропотливую работу и выявили всю преступную цепочку — от заказчика до исполнителя. Всех задержали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.