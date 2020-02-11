Учительницу заподозрили в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку информации о сексуальной связи учительницы и ее 15-летнего ученика. Видео с ним уже несколько дней гуляет по школе.

Об интимной связи педагога и школьника рассказали местные журналисты. «Начата проверка по публикации в СМИ», — сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

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В редакцию «Астрахань FM» обратилась мама одного из учеников СОШ №32, которая рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей.

По словам родительницы, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.

Региональное министерство образования и науки, а также СОШ №32 пока не дали комментариев по этому поводу.